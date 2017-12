Duas goleadas no Paulista da Série B2 Duas goleadas foram os destaques dos jogos deste domingo que completaram a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão. Pelo Grupo 4, o Itararé recebeu o Guarujá e fez 5 a 0. O placar se repetiu a favor do Barcelona, que enfrentou o Osasco, na Grande São Paulo. Ainda nesse grupo, o São Vicente foi derrotado pelo Jabaquara, por 1 a 0, no clássico litorâneo. O Taboão da Serra lidera com 14 pontos ganhos. Pelo Grupo 1, o Penapolense derrotou o SEV de Votuporanga, por 3 a 1, em Penápolis. Em Tanabi, o Prudentino foi derrotado, por 2 a 1, pelo time da casa. O Garça venceu em casa, por 3 a 1, o time do Osvaldo Cruz. A Assisense derrotou o Santacruzense, por 2 a 0. O Assis lidera o grupo com 12 pontos. O Ginásio Pinhalense arrancou um empate em 2 a 2, em Catanduva, contra o Grêmio Catanduvense, e se isolou na liderança do Grupo 2 com 12 pontos ganhos. O Pirassununguense perdeu em casa para o Palmeirinha, por 3 a 2. Em Sumaré, o Guarani foi goleado pelo Lemense, por 3 a 0. E a Lençoense passou pelo Radium de Mococa, por 2 a 1, em Lençóis Paulista. Pelo Grupo 3, apenas uma partida foi realizada neste domingo. O time do Águas de Lindóia recebeu o Campinas e empatou em 1 a 1. No sábado, o Serra Negra empatou, por 1 a 1, com Força Futebol, enquanto o Guaçuano foi até São José dos Campos e venceu o Jos eense, por 2 a 1. O Jacareí lidera o grupo com 11 pontos. Confira todos resultados da sexta rodada: Itararé 5 x 0 Guarujá, Barcelona 5 x 0 Osasco, Penapolense 3 x 1 SEV, Tanabi 1 x 0 Prudentino, Garça 3 x 1 Osvaldo Cruz, Santacruzense 0 x 2 Assisense, Pirassununguense 2 x 3 Palmeirinha, Grêmio Catanduvense 2 x 2 Ginásio Pinhalense, Guarani Sumareense 0 x 3 Lemense, Lençoense 2 x 1 Radium, Águas de Lindóia 1 x 1 Campinas, São Vicente 0 x 1 Jabaquara, Serra Negra 1 x 1 Força Futebol, Joseense 1 x 2 Guaçuano e Guarulhos 3 x 3 Taboão da Serra.