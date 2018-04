Duas pessoas são esfaqueadas em confronto de torcidas em Roma

Imagens de televisão mostraram policiais da tropa de choque brigando com um grupo de torcedores que atirou pedras e garrafas perto de Estádio Olímpico de Roma.

O prefeito de Roma, Gianni Alemanno, disse que os comércios na região ao redor do estádio foram obrigados a fechar durante os confrontos.

No ano passado, 10 torcedores do clube Inglês Tottenham Hotspur ficaram feridos em um ataque com faca realizado por homens mascarados em Roma antes de um jogo da Liga Europa contra a Lazio.

A Lazio está em sexto lugar com 50 pontos, à frente da Roma, que ocupa a sétima colocação, com 47 pontos.

(Reportagem de James Mackenzie)