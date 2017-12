Duda Mendonça reforça o Flamengo O Flamengo ganhou um reforço de peso fora dos gramados. O publicitário Duda Mendonça aceitou nesta terca-feira convite do presidente do clube, Márcio Braga, para ser o responsável pelo Departamento de Comunição do Rubro-Negro. Duda ficou muito entusiasmado em poder trabalhar em um time com cerca de 35 milhões de torcedores. Ele desenvolverá uma campanha para arrecadar recursos e avalancar a marca Flamengo, avaliada em US$ 258 milhões. Duda Mendonça foi o encarregado pela campanha que levou Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil. Em 1992, foi o responsável pela eleição de Paulo Maluf para prefeito de São Paulo. Seu escritório no Rio de Janeiro, a Duda Mendonça e Associados Ltda. já cuidava da imagem da Petrobrás, empresa que patrocina o Flamengo. Nas eleições para prefeito do Rio este ano, o publicitário trabalhará na campanha de Jorge Bittar (PT-RJ).