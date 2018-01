Com dois gols e título, Dudu é o novo 'animal' do Allianz Parque

Dudu é um dos maiores exemplos da redenção do Palmeiras em 2015. Primeiro, no começo do ano, ele foi protagonista do "duplo chapéu", quando o clube abriu o cofre e acertou sua contratação, vencendo a concorrência de Corinthians e São Paulo. Depois, perdeu um pênalti na primeira decisão do Paulistão, contra o mesmo Santos no Allianz Parque, e foi expulso no segundo jogo, na Vila Belmiro – partida em que empurrou o árbitro Guilherme Ceretta de Lima e foi suspenso. Poderia ser o vilão do ano, mas não foi e ainda é um dos ídolos da torcida. Na conquista da Copa do Brasil, marcou os dois gols do Palmeiras na vitória por 2 a 1, que levou a decisão para os pênaltis.

"Sei que fiz o certo ao escolher o Palmeiras e não o Corinthians ou outro time", disse Dudu em entrevista ao Estado. O atacante caiu no gosto do torcedor Alviverde porque tem qualidade, é explosivo, se dedica em campo e tem uma pitada de irreverência, o que faz com que a torcida o compare ao craque Edmundo, eterno ídolo.

"Fico feliz com essa comparação porque o Edmundo é um craque. Quero conquistar pelo menos a metade do que ele conquistou aqui no Palmeiras, e já serei um cara feliz por isso", diz o atacante, que nesta quarta não bateu pênaltis na disputa com o Santos num estádio lotado e ansioso.

Na Copa do Brasil, Dudu foi peça-chave do técnico Marcelo Oliveira por cumprir funções táticas importantes, como atrapalhar a saída de bola do adversário e ajudar na marcação no meio de campo. "Sou feliz aqui. Espero retribuir o carinho da torcida dentro de campo por muitos anos, quero ficar no Palmeiras. Jogo com vontade, garra e defendo o clube."