Dudu Cearense no banco do Vitória O técnico Lori Sandri quer confirmar neste domingo o projeto ddo Vitória de ganhar os seis pontos disputados nos dois jogos em casa. Quarta-feira a equipe goleou o Grêmio por 4 a 1 e neste domingo será a vez do Juventude. Se vencer, o time baiano chega aos 37 pontos confirmando posição no bloco intermediário. O zagueiro Adaílton e o meia Dudu Cearense, da Seleção Pan-Americana, ficarão no banco pois Lori Sandri pretende repetir a equipe que venceu o Grêmio.