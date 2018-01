Dudu Cearense vai jogar no futebol japonês A diretoria do Vitória anunciou nesta sexta-feira, em Salvador, a venda do passe do volante Dudu Cearense para o Kashiwa Reysol, do Japão. Os valores da negociação não foram divulgados. Dudu Cearense foi um dos destaques do Brasil na conquista do Mundial sub-20 nos Emirados Árabes e está no Chile integrando o time brasileiro no Pré-Olímpico.