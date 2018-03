Dudu celebra classificação à final: 'O Palmeiras é muito grande'

Com emoção, alívio e desabafo, o atacante e capitão do Palmeiras, Dudu, cobrou nesta terça-feira reconhecimento pela campanha do time no Campeonato Paulista. Depois de passar pelo Santos nos pênaltis por 5 a 3, no Pacaembu, após derrota no tempo normal por 2 a 1, o jogador afirmou em entrevista na saída do campo que o resultado faz justiça à campanha e à tradição do clube.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

"O Palmeiras é muito grande, sabemos da cobrança, o torcedor sempre quer mais, quer disputar título, pelas contratações, pelo elenco. Acho que estamos de parabéns e parabéns também para a torcida que veio na chuva", afirmou Dudu. O atacante converteu a primeira cobrança da série decisiva, vencida pelo Palmeiras por 5 a 3.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vaiado por parte da torcida no segundo tempo, Dudu afirmou que o time está preparado para a decisão, no próximo fim de semana, contra quem passar do confronto entre Corinthians e São Paulo, que será realizado nesta quarta-feira. "Vamos trabalhar para fazer um bom jogo no sábado. É clássico, sabemos que vão ser dois grandes jogos. Esperamos poder fazer dois bons jogos independentemente de quem for o adversário", afirmou o capitão.

Dudu também fez elogios a Jailson, herói da classificação ao defender o pênalti cobrado por Diogo Vitor. "A gente tem três grandes goleiros, o Jailson fez um bom jogo, pode nos ajudar. Tem que dar os parabéns e descansar agora", disse.

O Palmeiras volta a campo no sábado, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista, fora de casa.