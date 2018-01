Dudu celebra vitória e minimiza gol sofrido em casa na Copa do Brasil

Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Allianz Parque com sentimentos opostos. Ao mesmo tempo que comemoraram a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, lamentavam o fato de ter sofrido um gol, já que uma vitória simples por 1 a 0 é o suficiente para classificar o time mineiro às quartas de final, no jogo de volta, a ser realizado na próxima quarta-feira, no Mineirão.

"A gente tem essa pequena vantagem, mas não podemos pensar nisso. A gente tem que jogar de igual para igual, mas todo jogo a gente faz gol. Antes, temos que pensar no Atlético-MG para encostarmos nos líderes", disse o atacante, se referindo à partida no próximo domingo, no Independência, em rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Cristaldo também reforçou a importância do resultado positivo e disse que o resultado faz com que a pressão fique toda em cima dos mineiros. "O importante é ganhar. Agora, passamos a bola para eles, porque é muito difícil ganhar da gente. Vamos aproveitar esse resultado."

Outro que deixou o gramado mostrando confiança foi Rafael Marques. "Eles vieram aqui e marcaram um gol. Podemos ir lá e marcar também. Não deixa de ser uma vantagem. Temos que saber jogar com essa vantagem. Agora é desligar e pensar na Copa do Brasil", analisou.

O elenco alviverde volta aos treinos na tarde desta quinta-feira. No domingo, enfrenta o Atlético-MG, às 18h30, no Independência. E, na quarta-feira, encara o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.