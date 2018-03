Dudu confirmado no ataque do Cruzeiro Depois de marcar os dois gols do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, na estréia do time celeste no Campeonato Brasileiro, o atacante Dudu Carioca segue como titular da equipe que enfrenta neste sábado o Goiás, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, pela segunda rodada da competição. Contratado recentemente, o jogador - que foi destaque do América-RJ no Campeonato Carioca - fez a sua primeira partida pelo Cruzeiro sem ter participado sequer de um treinamento coletivo. Seu desempenho fez com que o técnico Paulo César Gusmão decidisse por manter Guilherme de fora do time. O atacante ainda se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo e, segundo o treinador, precisa recuperar a forma física. Dudu Carioca, no entanto, procura não se entusiasmar muito com o sucesso inicial. "Para eu conseguir a vaga de titular, eu tenho de fazer mais gols", observou o atacante, que formará dupla com Jussiê. Curiosamente, a maior preocupação de PC Gusmão para este jogo é um ex-cruzeirense: o atacante Alex Dias, que ficou encostado no período em que esteve na Toca da Raposa e acabou emprestado ao Goiás. Alex marcou os quatro gols da vitória por 4 a 1 sobre o Botafogo, na estréia do Brasileirão. "Espero que nesse jogo a gente possa exibir o que a gente sabe que ele tem de bom", disse o técnico, salientando, porém, que o Cruzeiro viaja para Goiânia determinado a conquistar um resultado positivo. PC Gusmão vai repetir o mesmo time que iniciou a última partida. "Vamos estudar, como estudamos todos os adversários, vamos respeitar, como respeitamos a todos, mas também vamos chegar lá e pôr em prática o que a gente tem de melhor. E buscando, o que é a proposta do Cruzeiro em todos os jogos, a vitória".