Dudu credita sucesso no Palmeiras a mudança de posicionamento

O atacante Dudu é um dos principais jogadores do Palmeiras desde o ano passado. Após um começo de trajetória pouco inspirador, ele ganhou mais confiança após a chegada do técnico Marcelo Oliveira e hoje é referência no ataque alviverde. Na opinião do atacante, o motivo principal para a melhora é o posicionamento que o treinador o colocou em campo, mais centralizado e próximo do gol.

"Eu não estava fazendo gols quando cheguei. Aí o Marcelo me colocou mais centralizado, perto dos atacantes e me deu liberdade para me movimentar mais. As oportunidades estão aparecendo e estou bem feliz com isso", disse Dudu, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, na Academia de Futebol.

Além da mudança, algo que também fez o atacante acabar o ano de 2015 como artilheiro da equipe, com 16 gols, e já ter balançado as redes no primeiro jogo oficial da temporada - vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto - foi sua atitude dentro de campo. Ele deixou de lado o estilo explosivo para se concentrar mais em jogar bola.

Dudu também se sentia pressionado pela novela que se tornou a sua contratação. No total, o Palmeiras pagou cerca de R$ 19 milhões - pagos em duas vezes.

"Foi uma coisa que veio de mim. Quando cheguei, existia uma grande expectativa, já que eu era a grande contratação da temporada. As coisas não vinham acontecendo bem e teve aquele episódio do Paulista (foi expulso na decisão, após empurrar o árbitro Guilherme Ceretta de Lima) e vi que precisava mudar para dar retorno a tudo de dinheiro que foi investido em mim. Além dessa coisa do Marcelo ter me colocado mais centralizado também", completou.

O elenco alviverde treina na tarde desta terça-feira, quando o técnico Marcelo Oliveira começa a esboçar o elenco para encarar o São Bento, quinta-feira, às 21h, no estádio do Pacaembu.