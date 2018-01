Dudu é a novidade no time do Vitória Dudu Cearense retorna à equipe do Vitória que vai partir com tudo para cima do Criciúma no Estádio Barradão, nesta quarta-feira à noite (20h30) buscando os três pontos para se reabilitar da derrota de 1 a 0 diante do Fortaleza da rodada passada. O mau resultado foi uma ducha fria na seqüência de boas vitórias que a equipe mantinha desde a contratação do técnico Lori Sandri. O zagueiro Nenê e o atacante Róbson Luiz se queixaram de contusões no retorno a Salvador, mas não preocupam para a partida desta quarta.