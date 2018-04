Dudu e Arouca trabalham no gramado e se aproximam de retorno ao Palmeiras

A manhã de quinta-feira trouxe novidades aos trabalhos do Palmeiras. O técnico Cuca comandou uma atividade tática e mesmo sem alterações na equipe titular, pode contar no gramado com a presença de dois jogadores que nas próximas semanas ficarão à disposição. O atacante Dudu e o volante Arouca fizeram o trabalho de transição física e avançam no tratamento de lesões.

Dudu estava com problema na coxa esquerda, problema sentido em 9 de agosto durante a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona. O jogador treinou na última semana, ficou sem ir a campo nesta quarta, mas no dia seguinte apareceu no gramado e deve estar liberado para enfrentar o Atlético-MG, no próximo dia 9 de setembro, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Já a presença do volante Arouca no gramado foi ainda mais comemorada pelo Palmeiras. O jogador passou duas cirurgias para corrigir um problema na cartilagem do tornozelo. O atleta atuou somente uma vez nesta temporada, no amistoso em janeiro contra a Chapecoense, e foi relacionado para uma partida pela última vez ainda no mês de março. A previsão do clube é pelo retorno dele em meados de outubro.

Com os titulares o técnico Cuca fez uma atividade tática defensiva. A formação titular utilizada no trabalho teve: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson.