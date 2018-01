Dudu e Camilo treinam e podem reforçar o Inter diante do Avenida

O técnico Odair Hellmann pode ter dois reforços para escalar o Internacional diante do Avenida, neste sábado, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O lateral-direito Dudu e o meia Camilo treinaram normalmente nesta quinta-feira e se mostraram aptos a atuar no fim de semana.

Camilo jogou somente na estreia do Internacional na temporada, na vitória por 1 a 0 sobre o Veranópolis. No início da semana, ele acusou dores musculares na panturrilha esquerda, que o tiraram de ação do duelo de quarta-feira, a derrota por 2 a 1 para o Caxias.

Já Dudu sequer estreou pelo Inter. Contratado junto ao Figueirense, o jogador se apresentou ao clube colorado com um problema na coxa direita e vinha realizando tratamento. Agora, pode finalmente entrar em campo pela primeira vez pelo time, provavelmente na vaga de Claudio Winck.

Os dois jogadores fizeram parte da atividade promovida aos reservas nesta quinta, em campo reduzido no CT do Parque Gigante. Enquanto isso, os titulares realizaram trabalho regenerativo na academia, assim como Paulão, fora dos planos de Odair para o Gaúcho e que negocia seu retorno ao Vasco.

Os jogadores ainda se recuperavam da derrota do dia anterior para o Caxias, a primeira do Inter na temporada. Capitão da equipe, D'Alessandro foi o escolhido para conceder entrevista coletiva e minimizou o resultado.

"Ontem, nós tivemos sete chances claras de gol. Eu me preocuparia se não existissem essas chances. Que continue evoluindo. Não são só os atacantes que devem fazer gol. Estamos trabalhando para que a responsabilidade fique em vários jogadores", comentou.