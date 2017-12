Dudu e Chicão: xerifes relembram duelo Dudu e Chicão são dois símbolos de Palmeiras e São Paulo. Ambos encarnaram à perfeição a figura de líderes, de xerifes do meio-de-campo e perderam a conta de quantas vezes participaram do Choque-Rei, como era conhecido o clássico até décadas atrás. E, embora sejam hoje senhores respeitáveis, que acompanham o futebol com certa nostalgia, não esquecem momentos marcantes do duelo paulista. Leia mais no Estadão