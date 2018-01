Dudu e Daniel Carvalho são suspensos Expulsos no empate por 1 a 1 contra o Paraguai na madrugada deste sábado, no hexagonal do sul-americano Sub-20, o meia Dudu e o atacante Daniel Carvalho foram suspensos por dois jogos e vão desfalcar a seleção brasileira no próximo jogo contra a Colômbia, na segunda-feira, e contra a Argentina, na quinta-feira. O preparador-físico Paulo Roberto Camello foi suspenso por um jogo e terá de pagar multa de US$ 1 mil.