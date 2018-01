Dudu encara seleção com naturalidade O jovem volante Dudu Cearense, do Vitória, encarou com naturalidade a sua surpreendente convocação para a seleção brasileira. "É o reconhecimento do bom momento que vivo no Vitória desde o ano passado, quando passei a ser titular, e a passagem pela seleção brasileira Sub-20", disse o jogador de 20 anos, pouco antes do treino em que foi muito festejado pelos companheiros e pelo técnico Joel Santana. Alexandro Silva de Souza, o Dudu Cearense, é natural de Fortaleza e completou em dezembro cinco anos no Vitória, onde começou nas divisões de base. Ele pesa 78 quilos e mede 1,85 metro. É um volante que gosta de apoiar o ataque. Dudu Cearense começou a chamar a atenção dos treinadores quando atuava no juvenil e chegou ao time profissional sem passar pelos juniores. Mas a fracassada experiência do técnico Mário Sérgio no comando do Vitória provocou uma grande reformulação do elenco e o jovem volante retornou às divisões de base, passando um ano nos juniores para depois retornar definitivamente ao elenco profissional em 2001. Apesar de jovem, Dudu tem uma coleção de títulos, que vão desde o bicampeonato juvenil baiano (1999/2000) até o bicampeonato estadual pelo profissional (2002/2003). Na seleção brasileira Sub-20 foi convocado cinco vezes.