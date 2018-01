Rafael Marques e Dudu disputam vaga no Palmeiras no Sul

O técnico Marcelo Oliveira tem uma dúvida importante para escalar a equipe do Palmeiras na partida contra o Internacional nesta quarta-feira: continua com Rafael Marques, que foi muito bem nas últimas vitórias do Palmeiras, ou recoloca o titular Dudu, suspenso no Brasileiro, mas que pode atuar a Copa do Brasil?

Pelo bom treino que fez nesta segunda-feira, Dudu pode voltar no Beira-Rio, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Dudu participou do treinamento nesta segunda-feira com o restante do grupo que atuou no máximo 45 minutos do jogo contra o Grêmio. Suspenso por seis jogos no Campeonato Brasileiro por causa da expulsão na final do Campeonato Paulista, o atacante vem treinando normalmente. Com 10 gols e 13 assistências, ele é um dos principais atacantes do time na temporada.

Artilheiro do time no ano com 14 gols, Rafael Marques ainda não tem sua permanência confirmada para o ano que vem. A diretoria considera alto o valor de US$ 1,5 milhão (R$ 5,9 milhões) pela sua contratação. Ele foi emprestado pelo Henan Jianye, da China. Após a vitória de sábado, o jogador Robinho fez um apelo público à diretoria para a permanência do companheiro. “Nós jogamos ali atrás e sabemos como ele é importante. Espero que a diretoria faça um esforço para ele ficar”, disse o meia logo após a vitória sobre o Grêmio, no sábado.

Além da ausência de Thiago Santos, Leandro Almeida e Alecsandro, que já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil, o Palmeiras não terá o meia Zé Roberto. Substituído contra o Grêmio, ele está com dores musculares.