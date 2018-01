Dudu: 'Precisamos esquecer esse negócio de título'

O Palmeiras deu adeus a disputa do título brasileiro. Pelo menos essa é a consideração do atacante Dudu após a partida contra o Atlético-MG. Sendo derrotado por um rival direto no topo da tabela e vendo o Corinthians abrindo 12 pontos de vantagem sobre o Alviverde, o jogador acredita que a preocupação atual do Palmeiras após as últimas quatro derrotas em cinco jogos deve ser entrar e se manter na zona de classificação para a Libertadores.

"Temos que esquecer um pouco esse negócio de título e pensar mais na Libertadores", afirmou Dudu após a partida contra o Atlético-MG. Foi apenas um ponto conquistado diante da equipe mineira nesse brasileiro, no empate em casa por 2 a 2 na estreia do torneio. "É complicada essa derrota porque ficamos com a sensação que podíamos dar mais e entrar no G-4", reconheceu Rafael Marques.

o Palmeiras terá partidas complicadas contra equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação. Em casa, receberá ainda o Grêmio, Sport e o líder Corinthians. Fora de casa jogará no Morumbi, contra o São Paulo, no Maracanã, contra o Fluminense, na Arena da Baixada, contra o Atlético-PR e de quebra ainda terá que ir até a Vila Belmiro encarar o Santos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Continuamos com a mesma posição na tabela, mas não podemos depender de outras equipes", disse Marcelo Oliveira. No próximo final de semana, o Palmeiras recebe o Joinville em casa. Antes disse terá que enfrentar o Cruzeiro pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

REFORÇO

Para tentar mudar a situação do Palmeiras, em especial após a perda de Gabriel por contusão, a diretoria deve trazer o volante Thiago Santos, do América-MG. O clube mineiro confirmou que o time paulista pagou a multa do jogador, mas o Alviverde ainda não confirma a chegada do reforço. O acerto estaria por detalhes.