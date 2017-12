Dudu provoca Drogba em possível ida para o Corinthians: 'Vai sofrer um pouquinho'

A quinta-feira foi marcada pelo possível interesse do Corinthians na contratação de Didider Drogba. Para palmeirense Dudu, entretanto, o marfinense não teria vida fácil no clássico paulista.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras vem investindo em reforços de peso e conta com bom entrosamento, fato que dificultaria o desempenho de Drogba nos duelos, segundo o jogador alviverde. "É um atacante muito bom. Acompanhamos já ele no Chelsea e também em outros clubes. Se vier para o Corinthians e jogar contra a gente, ele vai sofrer um pouquinho, porque o nosso time está muito bem armado. Estamos entrosados e esperamos que esse ano a gente possa ser ainda melhor que no ano passado", falou ao programa Rodada Fox.

Aos 38 anos, Drogba viria como uma jogada de marketing, pensando em um grande retorno financeiro. Existe outra ala do clube, porém, que não demonstrou empolgação com o atleta.

Em entrevista ao Estado, o diretor de futebol Flávio Adauto descartou a hipótese. "Não teremos o Drogba. O departamento de futebol não entrou nessa história e, com todo o respeito, não aprova essa intenção e esse caso não irá prosperar. Só lamento pelo torcedor. Frustrá-lo é um grande desrespeito."

Ídolo do Chelsea, da Inglaterra, o marfinense foi revelado pelo Levallois, da França, e acumula passagens ainda por equipes como Olympique de Marselha, Galatasaray e Montreal Impact, seu último time.