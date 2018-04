Dudu quebra o silêncio e pede desculpas à torcida do Palmeiras

Três dias depois de ser um dos principais personagens da final do Campeonato Paulista, o atacante Dudu quebrou o silêncio e usou as redes sociais nesta quarta-feira para se manifestar sobre a expulsão na derrota do Palmeiras diante do Santos, nos pênaltis. O jogador admitiu o erro e fez questão de pedir desculpas aos torcedores.

"Após alguns dias, sei que nada vai apagar o que fiz na semana passada. Mas todo ser humano erra. Venho pedir desculpas a todos pelo ocorrido", escreveu em sua página no Instagram. "Sempre que entro em campo é com muito vontade de defender essa camisa, e naquele momento do jogo estávamos perdendo o título. Queria muito ajudar meus companheiros, peço novamente desculpa à todos."

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Dudu foi expulso ainda no primeiro tempo diante do Santos, quando o Palmeiras perdia por 2 a 0. Ele se enroscou na área com Geuvânio, que também foi expulso. O problema é que depois de receber o vermelho, o atacante palmeirense se descontrolou, foi para cima do árbitro e, entre xingamentos, o empurrou pelas costas.

Guilherme Ceretta de Lima relatou as ofensas e a agressão na súmula, Dudu foi denunciado nesta quarta-feira e será julgado na próxima segunda. Se for condenado, ele pode ser suspenso por no mínimo 180 dias. "Espero e trabalharei para dar a volta por cima ainda este ano. Tudo que eu mais quero é dar alegria a essa torcida que sempre está me apoiando!!!", escreveu.