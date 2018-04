Dudu rebate presidente do Corinthians: 'Cada um tem que cuidar do seu time'

O atacante e capitão Dudu, do Palmeiras, afirmou neste domingo que o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, tentou desestabilizar o clube alviverde ao fazer ironias em entrevista coletiva. Dudu falou sobre o assunto depois do empate em 0 a 0 com a Chapecoense, no Allianz Parque, e pediu para o dirigente tentar se preocupar mais com a sua equipe.

"Acho que cada um tem que cuidar do seu time. Fazem isso para tentar provocar, para tentar desestabilizar a gente, mas estamos bem tranquilos. Acho que estamos fazendo um bom trabalho aqui no Palmeiras e temos preocupação com nosso time", afirmou Dudu, que evitou criar mais polêmica.

Na sexta-feira, o presidente do Corinthians ironizou os gastos do Palmeiras com o elenco. "O Palmeiras tem de entender e aprender é que não adianta pagar R$ 1 milhão para um jogador e outro ganhar 400, 500 paus sendo o capitão do time. Isso faz perder campeonato. Mas eles acham que não. Os engenheiros da sabedoria do futebol lá acham que tem que tocar assim", disse Sanchez.