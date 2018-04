Dudu torce por pena reduzida em vez de gancho de seis meses

O restante da temporada do atacante Dudu, do Palmeiras, está sob risco. Ele será julgado nesta segunda-feira, às 18 horas, pela agressão ao árbitro Guilherme Ceretta de Lima. O lance aconteceu na final do Campeonato Paulista contra o Santos. O jogador pode ser punido por 180 dias.

Apreensivo pelo resultado do julgamento, o atacante do Palmeiras fez um desabafo na saída do campo no empate sem gols contra o Joinville (zero a zero). "Nunca fui um jogador violento. Quem for julgar vai ter a certeza disso. Mas se tiver que punir, que pelo menos me deixe jogar ainda este ano". afirmou.

O julgamento será realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Ele foi enquadrado em três artigos, mas o que lhe pode custar gancho pesado é o 254-A (agressão física). "Isso a gente deixa para os advogados. Eu estava de cabeça qunte."

Principal contratação da temporada, o atacante custou R$ 18 milhões do clube. Dudu estava no Grêmio e também interessava ao São Paulo e ao Corinthians, com quem esteve 'acertado'.