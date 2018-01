Suspenso por seis jogos, Dudu treina e quer melhorar sua imagem

Suspenso por seis partidas no Campeonato Brasileiro - três jogos já foram cumpridos -, o atacante Dudu vem treinando normalmente na Academia de Futebol. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele está preocupado com a imagem de jogador de indisciplinado após a expulsão na final do Campeonato Paulista e que causou a suspensão (a pena inicial era de 180 dias, mas foi reduzida para seis jogos).

Nesta segunda-feira, o atacante recebeu a visita de dois sócios-torcedores no CT. No final do ano, o jogador vai promover uma partida de futebol beneficente no estádio do Serra Dourada, em Goiânia. O objetivo angariar alimentos não-perecíveis para entidades filantrópicas.

Dudu só deve atuar no Campeonato Brasileiro no dia 4 de outubro, quando o Palmeiras enfrenta a Chapecoense em Santa Catarina, pela 29ª rodada. Antes, estará à disposição para os jogos contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A ida, em Porto Alegre, será disputada no dia 23, e a volta, em São Paulo, será no dia 30.

Destaque do Palmeiras na temporada, Dudu marcou dez gols e deu 12 assistências. Antes da suspensão, era um dos principais nomes do ataque ao lado de Gabriel Jesus.