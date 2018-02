Dudu valoriza a vitória do Palmeiras: 'Desgaste muito grande'

O atacante Dudu, do Palmeiras, afirmou que o time merece comemorar a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, neste sábado, em Mirassol (SP), pelo Campeonato Paulista. Para o autor do último gol do jogo, mesmo que o clube da capital fosse o favorito para ganhar, a partida impôs dificuldades que exigem a valorização do resultado positivo.

+ Tabela do Campeonato Paulista

+ Palmeiras chega à sexta vitória seguida

"A gente sabe que são jogos muito difíceis, tem um desgaste muito grande, com pouco tempo de pré-temporada. A equipe está fazendo o que o Roger (Machado) quer", afirmou o atacante em entrevista ao canal SporTV. Dudu marcou de pênalti o último gol, já no final. O colombiano Miguel Borja abriu o placar no primeiro tempo e foi quem sofreu a penalidade.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Palmeiras chegou à sexta vitória seguida e neste sábado afastou as más lembranças de Mirassol. Na última visita ao estádio José Maria de Campos Maia, em 2013, a equipe perdeu por 6 a 2 pelo Paulistão. Desta vez, porém, o time foi eficiente mesmo sem jogar um futebol brilhante e manteve os 100% de aproveitamento na temporada.

"Agora é descansar para fazer um grande jogo contra o Linense", afirmou Dudu, em referência à partida desta quinta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Capitão do time, o atacante comemorou ter dois dias de folga no carnaval até a reapresentação, marcada para a tarde desta terça-feira. "Vou dar uma descansada com minha família, dar uma descida para a praia e ficar com eles um pouco", afirmou.