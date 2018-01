Dudu x Galeano: ícones de duas épocas Dia 10, quarta-feira à tarde, jogo contra o Santos no Palestra Itália, Galeano tenta uma jogada de efeito. Ele domina a bola dentro da área do Palmeiras, faz "embaixadas" e, quando pensa em "estourar" gloriosamente para a lateral, o santista Marcelo Silva rouba e cruza para Viola, que quase marca de cabeça. Nas cadeiras cobertas do Palestra Itália, a "turma do amendoim" se contorce de ódio. É inevitável: os que passaram dos 40 lembram-se do futebol cadenciado, dos bons tempos de um time que tinha Dudu e Ademir da Guia. Fazem comparações. E há motivos para isso: desde 1989 no Palmeiras, Galeano iguala-se em tempo de clube a Dudu, que também jogou 12 anos com a camisa 5 alviverde. Leia mais no Estadão