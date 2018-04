Duelo carioca abre rodada da Série C A penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C começa a ser disputada neste sábado à tarde, às 15 horas, com o confronto carioca entre Portuguesa e América, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Integrantes do grupo 13, os dois times precisam da vitória para seguir com chances de classificação. As duas melhores equipes da chave avançam e o Atlético Sorocaba já garantiu uma vaga, com 10 pontos. A Portuguesa Santista tem sete pontos e aparece como favorita à segunda vaga - a Portuguesa do Rio soma três e o América, com um ponto, tem apenas chances matemáticas. No domingo, a rodada terá 25 jogos. E na terça-feira será fechada com o confronto paulista entre Atlético Sorocaba e Portuguesa Santista.