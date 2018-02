Duelo com lanterna preocupa a Lusa O elenco da Portuguesa se reapresentou nesta terça-feira no Canindé, após a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, domingo, no Palestra Itália. O técnico Gallo pediu para o grupo de jogadores manter o empenho apresentado no clássico, principalmente porque a próxima partida será contra um adversário também muito perigoso: o lanterna Atlético Sorocaba, domingo, às 16 horas, fora de casa. O time de Sorocaba, que tem sete pontos ganhos, precisa desesperadamente do resultado e é um ?concorrente direto? na luta contra o rebaixamento. E o retrospecto como visitante não ajuda a Portuguesa, que não vence fora de seus domínios desde 3 de setembro do ano passado, quando derrotou o Joinville, por 1 a 0, gol do meia Paulo Isidoro, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. Gallo terá dois desfalques certos para a partida contra o time de Sorocaba: o volante Rai, expulso contra o Palmeiras, cumpre suspensão automática, e o zagueiro Pereira, que foi julgado na segunda-feira pela sua expulsão contra o Marília e pegou três jogos ? só havia cumprido um. Em compensação, o volante Rodrigo Pontes retorna após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e está à disposição do treinador. Deve ocupar a vaga de Rai.