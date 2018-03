Duelo da Baixada é destaque da Série B2 O principal destaque na abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B2, neste sábado à tarde, é o duelo da Baixada Santista entre Guarujá e Jabaquara. Os dois times são vice-líderes do Grupo 4, com quatro pontos cada, dois a menos que o líder Taboão da Serra. No Grupo 3, o Serra Negra recebe o Joseense também almejando a ponta. A liderança é dividida por Serra Negra, Águas de Lindóia e Força Sindical, todos com quatro pontos. Os outros jogos são do Grupo 1. O Penapolense luta pela liderança contra o Prudentino, que apenas busca a primeira vitória. A Assisense recebe o SEV buscando pontos, porque só conseguiu dois até agora. Concluindo, o Garça recebe o lanterna Santacruzense. Confira os jogos deste sábado: Guarujá x Jabaquara, Serra Negra x Joseense, Garça x Santacruzense, Prudentino x Penapolense e Assisense x SEV. A rodada será completada domingo com estes jogos: 10h30 - Campinas x Guaçuano; 11 horas - Ginásio Pinhalense x Lençoense, Força Futebol x Jacareí, Tanabi x Osvaldo Cruz; 15 horas - Grêmio Catanduvense x Palmeirinha, Pirassununguense x Guarani Sumareense, Barcelona x Taboão da Serra, Osasco x São Vicente e AD Guarulhos x Itararé.