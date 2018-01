Duelo de artilheiros esquenta o Ba-Vi A rivalidade dos dois clubes baianos que disputam o Campeonato Brasileiro terá um ingrediente extra no clássico que acontece no próximo domingo, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. O duelo entre os atacantes Nonato, do Bahia, e Nádson, do Vitória, promete apimentar o Ba-Vi. Destaques na última rodada, Nonato e Nádson são os artilheiros de seus times no campeonato. Enquanto o atacante do Vitória já marcou 7 gols, seu rival do Bahia fez 8. Quem fez mais até agora foi Luís Fabiano, do São Paulo, com 11. Nádson marcou os dois gols na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, sábado, no Barradão. Formado nas categorias de base do clube, ele começou o ano como reserva mas seus gols logo obrigaram o técnico Joel Santana a colocá-lo no time titular do Vitória. Nonato teve um história parecida na última rodada. Marcou dois gols e evitou a derrota para o São Paulo, garantindo os 2 a 2 no Morumbi. Sempre muito cobrado pela torcida do Bahia, o atacante tem conseguido vários gols na temporada - é, inclusive, o artilheiro da Copa do Brasil, com 9 gols, ao lado de Luís Fabiano, do São Paulo.