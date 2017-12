Duelo de bad boys hoje em São Januário Um já brigou com dezenas de companheiros, agrediu adversários, chutou juiz, deu bico em câmera de televisão e bateu boca com repórteres, além de outras inúmeras confusões na carreira. O outro é alegre, querido pelos companheiros, mas costuma perder a cabeça em algumas ocasiões, como na semana passada, quando xingou seu próprio técnico no meio de um treino. Dentro de campo, porém, Edmundo e Luís Fabiano têm várias qualidades em comum e a principal é a facilidade para marcar gol e dar alegria aos torcedores. É isso que prometem fazer no confronto deste domingo, às 16 horas, entre Vasco e São Paulo, em São Januário. O momento dos atletas indica boa vantagem para o são-paulino Luís Fabiano, que marcou 16 gols no Brasileiro e joga num time que briga pelas primeiras colocações. Edmundo vem tendo freqüentes contusões e, desde que voltou do Japão, no início do ano, não conseguiu jogar bem, assim como o restante da equipe. Qualquer aposta, contudo, é arriscada... Luís Fabiano, de 22 anos, sonha com um feito que Edmundo, 32, já alcançou, o de artilheiro do Brasileiro. O vascaíno, por sinal, é o maior goleador de uma edição da competição, com 29 gols, em 1997, mas o são-paulino aposta que o recorde será batido nesta temporada. "Alguém vai bater, a média de gols está alta", justifica. Recomeçar a arrancada em busca da artilharia ? hoje sob o domínio de Dimba, do Goiás ? é seu objetivo no clássico desta tarde. Ausente há três rodadas do Brasileiro por suspensão e sem fazer gol há um mês, o atleta se diz "louco" para voltar a jogar, e bem. "Estou ansioso e preparado para não fazer mais besteiras e ficar bonzinho até o fim do ano", garante ele, que recebeu 36 cartões (32 amarelos e 4 vermelhos) em 111 jogos com a camisa tricolor. A última suspensão foi provocada por ofensas ao árbitro Márcio Rezende durante confronto com o Atlético-PR, no Morumbi. A comissão técnica e os colegas o aconselham a manter a calma em campo, mas nem sempre ele consegue. Em 2002, recorreu à ajuda de psicólogos, mas, no início do ano, parou com as sessões. Quando parecia livre dos problemas, teve recaída. "Se acontecer mais uma suspensão, vou pirar. Quero recuperar o tempo perdido e alcançar o Dimba." Edmundo, no entanto, não demonstra que mudou. Nos últimos dias por exemplo, avisou, por meio de sua assessoria de Imprensa, que não dará entrevistas após os jogos que o Vasco perder. Só falará depois das vitórias. E é de vitória que o Vasco necessita se quiser se livrar, de uma vez, da ameaça do rebaixamento. Com apenas 33 pontos, os cariocas têm remotas chances de brigar pelo título. O São Paulo, com 50, não contará com Kleber, o melhor da partida diante do Fortaleza. Está suspenso. Rico entrará em seu lugar. Leonardo Moura volta ao time. Lugano formará a zaga com Jean e Gustavo Nery deve atuar como líbero, porém pode ser deslocado para a lateral, caso Fabiano, que interessa ao Bétis, não atue.