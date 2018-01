Duelo de brasileiros no Espanhol O Real Madrid tenta quebrar a seqüência de três empates (contra Athletic Bilbao, Atlético de Madrid e Espanyol) neste sábado, às 18h30 (com transmissão da ESPN Internacional), no jogo com o Betis, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Mais do que isso, luta para que a líder Real Sociedad não abra vantagem na classificação. O time madrilenho tem 39 pontos, quatro a menos que a primeira colocada. O jogo deste sábado será um duelo entre quatro brasileiros: Roberto Carlos e Ronaldo, pelo Real Madrid, e Denílson e Marcos Assunção, pelo Betis. Ronaldo pediu atenção para os lances de bola parada. "O mais perigoso do Betis são as faltas do Marcos Assunção", disse o atacante do Real. "Nós o conhecemos perfeitamente e devemos ter cuidado para não cometer faltas próximas à área. Será uma partida muito importante, porque obtivemos três empates e precisamos da vitória. Não será fácil, mas estamos preparados para ganhar." O técnico Vicente del Bosque não poderá escalar o lateral-direito Michel Salgado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Miñambres ocupará a vaga. Nas demais posições, o Real Madrid terá todos os titulares. "O Betis sempre faz boas partidas no Santiago Bernabeu e tem um excelente plantel", disse o treinador. Na equipe de Sevilha, a expectativa é em relação a Marcos Assunção, Denílson e Joaquín, destaques do time. Neste sábado também jogam Villarreal e Valladolid.