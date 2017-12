Duelo de desesperados na Série B-3 O Campeonato Paulista da Série B3 - sexta divisão - terá apenas um jogo neste sábado à tarde, quando o União Suzano recebe em casa o Águas de Lindóia, às 15 horas. Esta partida está sendo chamada de "duelo de desesperados". O Suzano é o lanterna do Grupo 1, devendo dez pontos, já que o time perdeu pontos por ter escalado jogadores irregularmente. O Águas de Lindóia, que também perdeu ponto por causa de jogador irregul ares, está na 12ªcolocação, somando 21 pontos. O líder do Grupo é o Joseense com 48 pontos. Confira os jogos de domingo: 11h00 - Joseense x União do Vale; Montenegro x Elosport; Vocem x Corinthians B; 15h00 - Guaçuano x Amparo; Itararé x Andradina; Jacareí x Ponte-Sumaré; Osan x SC Paulista; Pinhalense x Paulistano; Pirassununguense x Catanduv ense; Prudentino x Comercial Tietê; Ranchariense x Gazeta; Serra Negra x Grêmio Barueri e Tanabi x Iracemapolense. Classificação: Grupo 1: 1)Joseense, 48 pontos; 2) Paulista de Caieiras, 44 pontos; 3) Ponte-Sumaré, 38 pontos; 4) União do Vale e Jacareí, 37 pontos; 6) Amparo, 35 pontos; 7)Guaçuano, 34 pontos; 8) Osan, 32 pontos; 9o - Paulistano, 27 pontos; 10)Grêmio Barueri e Serra Negra, 23 pontos; 12)Águas de Lindóia, 21 pontos; 13)Ginásio Pinhalense, 19 pontos; 14)União Suzano, -10 pontos. Grupo 2: 1)Corinthians-B, 50 pontos; 2)Comercial de Tietê, 48 pontos; 3)Pirassununguense, 44 pontos; 4)Montenegro, 39 pontos; 5)Prudentino, 37 pontos; 6) Elosport, 35 pontos; 7) Tanabi, 34 pontos; 8)Itararé, 33 pontos; 9)Andradina e União Iracemapolense, 28 ponto s; 11) Vocem, 24 pontos; 12) Gazeta, 10 pontos; 13) Ranchariense, 5 pontos; 14)Catanduvense, -12 pontos.