Duelo de desesperados na Série B3 O Campeonato Paulista da Série B3 tem apenas um partida neste sábado. O União Suzano recebe em casa o Paulistano, às 15 horas, no duelo dos desesperados. O Suzano é o lanterna do Grupo 1, com cinco pontos negativos, por ter escalado um jogador de forma irregular, enquanto o Paulistano é o antepenúltimo, com 16 pontos. O Paulistano não poderá contar com o zagueiro Toninho, que foi punido com uma suspensão de 60 dias por ter sido expulso no jogo contra o Jacareí. No julgamento realizado na terça-feira, Toninho recebeu a pena mínima após ter sido denunciado em dois artigos do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF) por prática de vias de fato (agressão) contra o árbitro (pena de 60 a 360 dias) e por ofensa moral ao árbitro (2 a 5 partidas). O líder do Grupo 1 é o Joseense, com 41 pontos. A rodada será completada domingo, às 15 horas: Águas de Lindóia x União do Vale; Elosport x Catanduvense; Guaçuano x Grêmio Barueri; Iracemapolense x Corinthians B; Itararé x Gazeta; Jacarei x Amparo; Joseense x Osan; Montenegro x Andradina; Pinhalense x Serra Negra; Ponte Preta B x SC Paulista; Prudentino x Ranchariense; Tanabi x Comercial Tiete e Vocem x Pirassununguense. Classificação Grupo 1 - 1) Joseense 41 pontos; 2) Paulista de Caieiras 32; 3) Ponte Preta Sumaré -31; 4) Guaçuano e União do Vale 28; 6) Jacareí e Amparo 25; 8) Osan 24; 9) Grêmio Barueri 20; 10) Ginásio Pinhalense 18; 10) Águas de Lindóia 17; 12) Paulistano 16; 13) Serra Negra 15; 14) União Suzano -5. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê 36; 2) Corinthians-B 35; 3) Montenegro 33; 4) Pirassunguense 32; 5) Prudentino 28; 6) Tanabi 27; 7) Elosport 26; 8) Itararé 23; 9) Vocem e Andradina 20; 11) Iracemapolense 19; 12) Gazeta 10; 13) Catanduvense e Ranchariense -2.