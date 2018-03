Duelo de Dimba agita São Caetano O duelo entre o atacante Dimba e o zagueiro Júnior Baiano é um dos ingredientes especiais para o jogo em que o São Caetano vai tentar sua reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, neste domingo às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella. Depois de ter perdido a invencibilidade no último domingo para o Paysandu, na derrota por 3 a 2, o Azulão espera que Dimba faça a sua parte: marque gols. Em Belém ele confirmou sua fama de artilheiro ao marcar os dois gols do seu time. Mesmo assim, no início da semana foi provocado pelo ex-companheiro de clube. Do lado carioca, Júnior Baiano disse que Dimba vai se dar bem onde está, pois foi jogar num clube de pouca tradição e sem torcida. O artilheiro respondeu dizendo que teve boa passagem pelo Rio de Janeiro e que acabou sendo o responsável pela permanência do time carioca na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. "O Flamengo é tão diferente que se não fosse eu estaria na segunda divisão esse ano", retrucou o atacante. Dimba, de 32 anos, teve uma passagem tumultuada pela Gávea e não deixou saudade nos torcedores cariocas. Ele marcou sete gols no Brasileiro de 2004. O técnico Estevam Soares ainda não confirmou o time. Segundo ele, apenas minutos antes da partida, sairá a divulgação. Em princípio, ele possui três dúvidas, que podem influenciar na formação tática. Na defesa, o zagueiro Émerson disputa uma vaga com Júlio César, que perdeu lugar no meio campo com a volta do experiente Paulo Miranda. Se o técnico optar pela segunda opção, a formação tática será o 4-4-2. O zagueiro Gustavo foi confirmado no lugar de Thiago. Na ala direita, Alessandro e Renaldo também brigam por um lugar. As possibilidades de Renaldo vencer a disputa são maiores uma vez que o companheiro está voltando de contusão. No ataque, a dúvida está entre Jean e Canindé. Neste setor, Jean deverá ser sacado, uma vez que não vem agradando. Assim o meia Fábio Pinto será deslocado para o setor ofensivo.