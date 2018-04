Duelo de extremos na Série B O estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville (SC), terá neste sábado um duelo de extremos: Joinville x Brasiliense, às 16 horas, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A disputa será entre um time já rebaixado (Joinville) e outro já classificado para a segunda fase (Brasiliense) da competição. O time do Distrito Federal tem uma motivação extra para o jogo: busca a liderança, pois está com 40 pontos, apenas dois atrás do líder Náutico. O time pernambucano, por sinal, já perdeu para o Remo nesta rodada e pode até cair para a terceira colocação. A partida será no estádio velho porque, devido ao fraco desempenho do time catarinense, a diretoria do JEC decidiu adiar a inauguração da moderna Arena Joinville. Outros dois jogos acontecem neste sábado: Londrina x Portuguesa e Ituano x Avaí, todos às 16 horas. A última e decisiva rodada será disputada no próximo sábado (dia 25). É nela que sairão os últimos classificados e os últimos rebaixados da competição.