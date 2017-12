Duelo de "filiais" agita Série B-3 Apenas uma partida movimenta o Campeonato Paulista da Série B-3 neste sábado, quando o Corinthians-B recebe o Pirassununguense, às 15 horas, no Parque São Jorge. O Corinthians-B, que tem o melhor ataque da competição, com 50 gols, está na vice-liderança do Grupo 2, com 41 pontos. O Pirassununguense, que é filial do Guarani, vem logo atrás, na terceira colocação, com 38 pontos. O líder é o Comercial de Tietê, com 42 pontos. Confira os jogos de domingo: Águas de Lindóia x Grêmio Barueri; Amparo x Paulistano; Andradina x Comercial Tiete; Elosport x Itararé; Iracemapolense x Gazeta; Jacareí x Serra Negra; Joseense x Pinhalense; Montenegro x Ranchariense; Ponte Preta B x Guaçuano; Suzano x SC Paulista; Tanabi x Catanduvense; União do Vale x Osan e Vocem x Prudentino. Classificação da Série A-3: Grupo 1 1) Joseense - 42 pontos 2) Ponte Preta-Sumaré - 37 pontos 3) Paulista de Caieiras - 35 pontos 4) Guaçuano, União do Vale e Amparo - 31 pontos 7) Jacareí - 28 pontos 8) Osan - 26 pontos 9) Grêmio Barueri - 23 pontos 10) Paulistano - 22 pontos 11) Serra Negra - 20 pontos 12) Ginásio Pinhalense - 19 pontos 13) Águas de Lindóia - 17 pontos 14) União Suzano -10 pontos Grupo 2 1) Comercial de Tietê - 42 pontos 2) Corinthians-B - 41 pontos 3) Pirassununguense - 38 pontos 4) Montenegro - 34 pontos 5) Prudentino - 31 pontos 6) Tanabi - 30 pontos 7) Elosport - 29 pontos 8) Itararé - 29 pontos 9) Vocem - 23 pontos 10) Andradina - 22 pontos 11) União Iracemapolense -19 pontos 12) Gazeta - 10 pontos 13) Ranchariense - 4 pontos 14) Catanduvense - 7 pontos