Duelo de gerações na Rua Javari A partida entre Juventus e Portuguesa Santista, neste domingo, na Rua Javari, em São Paulo, às 16 horas, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1, vai marcar o confronto do novo contra o velho. O Juventus é o time mais novo da competição, com uma média de 21 anos de idade. Além disso, o "Moleque Travesso" tem outra particularidade: é a única equipe que manteve o técnico de 2002, Paulo Sérgio Tognasini. A única dúvida do treinador é no ataque. Ele ainda não decidiu se escala Marco Antônio ou Alexandre Alwin. Pelo lado da Portuguesa Santista, o experiente técnico Pepe terá à sua disposição jogadores como o goleiro Maurício, 30, ex-Corinthians o zagueiro Zambiase, 36, ex-Coritiba, e o atacante Dinei, 30, ex-Corinthians. Mesmo assim, apenas Maurício está confirmado no time titular. Dinei e Zambiase brigam por uma vaga no time titular com o jovem meia Renato Medeiros e o atacante Elizeu.