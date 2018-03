Duelo de gigantes na final da Liga A Turquia entra nesta quarta-feira no circuito internacional do futebol ao receber pela primeira vez a final da Liga dos Campeões da Europa. A edição número 50 do principal torneio de clubes do mundo atrai dois gigantes do continente - Milan (6 títulos) e Liverpool (4) - e torcidas empolgadas, mas com retrospecto preocupante. Por isso, para não estragar a festa, a polícia de Istambul está em alerta desde seguda-feira. Esquema especial foi montado para que a guerra seja apenas simbólica e fique apenas dentro de campo. O jogo começa às 15h45, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo pela ESPN Internacional e RedeTV. Se houver empate no tempo normal, estão previstos prorrogação e pênalti. Italianos e ingleses são freqüentadores históricos das decisões. O Milan já disputou nove vezes a taça - venceu em 63, 69, 89, 90, 94 e 2003; e perdeu em 58, 93 e 95. O Liverpool faturou o troféu em 77, 78, 81 e 84, mas o deixou escapar em 1985, no trágico 1 a 0 para a Juventus, em Bruxelas, quando morreram dezenas de torcedores. O maior ganhador, porém, é o Real Madrid, com nove títulos da Liga dos Campeões da Europa - foi pentacampeão de 56 a 60, mais 66, 98, 2000 e 2002. O jogo é especial para Paolo Maldini, recordista dentre os que entrarão em campo. O capitão do Milan completa 37 anos em 26 de junho, há 20 é titular da equipe e está em sua sétima final. A marca absoluta, no entanto, ainda é do espanhol Gento, que disputou oito decisões com o Real Madrid entre as décadas de 50 e de 60. O encontro inédito entre Milan e Liverpool na briga pelo título terá forte sotaque brasileiro. Mas só do lado italiano: Dida, Cafu e Kaká começam o clássico, enquanto Serginho fica como opção na reserva. Do lado do Liverpool, se destacam os espanhóis Luis Garcia e Xabi Alonso, além do técnico Rafael Benitez. O treinador do Liverpool, inclusive, é um dos mais empolgados em contrariar os prognósticos favoráveis ao rival. "Teremos pela frente um time experiente", afirmou Rafael Benitez. "Mas nossa vontade de vencer pode superar tudo." Por precaução, Benitez lançou apelo à União Européia de Futebol (Uefa). Ele quer que o Liverpool seja confirmado na próxima Liga dos Campeões se conquistar o título. A entidade não prevê mais essa regalia e o clube não obteve uma das 4 vagas no Campeonato Inglês, pois terminou em 5º lugar. O Milan é segundo colocado na Itália e estará na chave principal em 2005-06, independentemente do que fizer nesta quarta-feira.