Duelo de grandes pela Segundona Acostumados com a Série A e donos dos títulos brasileiros de 81, 88 e 96, Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, mas pela Série B do Campeonato Brasileiro, que chega à sua 16ª rodada. No entanto, para mostrar que ainda ostentam tradição de time grande mais de 60 mil ingressos foram colocados à venda e a expectativa é de casa cheia. O zagueiro Pereira, reconhecido pela torcida como o jogador que deu estabilidade à defesa, não vai atuar pelo Grêmio. Ele está contundido e deixará sua vaga para Tiago Prado. O astro do tricolor, o meia-armador Anderson não tem presença garantida. O técnico Mano Menezes ficou satisfeito com o time que goleou o São Raimundo por 4 a 0, sem Anderson, e pode se limitar à obrigatória substituição de Pereira. O Grêmio calcula que a conquista de oito pontos nos seis jogos que tem pela frente é suficiente para garantir uma vaga entre os semifinalistas. Por isso, considera um empate na Bahia como um ótimo resultado.