Duelo de lanternas abre rodada na A-3 Mauaense e Primavera abrem neste sábado pela manhã, às 10h, em Mauá, a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. Os dois times ainda não venceram na competição e ocupam a última posição do Grupo 2, somando apenas um ponto, ao lado d o Taboão da Serra. Em quatro partidas, eles empataram uma e perderam três. O Primavera, do técnico Careca Paiva, leva vantagem no saldo de gols. O Mauaense que nesta semana fechou parceria com o Corinthians, ainda não vai poder estrear os jogadores vindo do time paulistano , entre eles, o atacante Abuda e nem o técnico Adailton Ladeira. Eles vão estrear na próxima rodada contra o Palmeiras B. No domingo, acontecem oito jogos: 10h - Grêmio Barueri x São Vicente (Rede Vida de Televisão); 10h30 - XV de Jaú x XV de Piracicaba; 11h - Inter de Bebedouro x Independente; Taboão da Serra x ECO-Osasco; ECUS x Palmeiras B; 15h - SEV x Barretos; Rio Claro x Jaboticabal; Monte Azul x Ferroviária e Itararé x São José. Classificação : Grupo 1 - 1) XV de Jaú 9 pontos; 2) XV de Piracicaba 8; 3) Monte Azul e Independente 6; 5) Rio Claro e Jaboticabal 4; 7) Ferroviária 3; 8) Barretos 2; 9) SEV 1. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 12 pontos; 2) São Vicente 10; 3) São José 8; 4) Itar aré e Ecus 7; 6) Grêmio Barueri 4; 7) ECO 3; 8) Mauaense, Primavera e Taboão da Serra 1.