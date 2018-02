Duelo de líderes abre rodada da A2 O encontro entre Bandeirante e Taquaritinga é o destaque desta quinta-feira no Campeonato Paulista da Série A2. A partida prevista para o estádio "Pedro Marin Berbel", em Birigui, às 20h30, vai reunir os líderes do Grupo 1. O time da casa é o vice-líder com 17 pontos, enquanto o Taquaritinga ocupa a primeira posição, com um ponto a mais. Este jogo abre a 10ª rodada, a primeira do returno, e será transmitido ao vivo pela Espn Brasil. No final de semana passado, coincidentemente, ambos empataram fora de casa e pelo mesmo placar: 2 a 2. O Bandeirante diante do Olímpia, enquanto o Taquaritinga contra o Rio Preto. Também pelo Grupo 1, mas um pouco mais cedo, às 20 horas, na cidade de Olímpia, jogam Olímpia e Botafogo. O time da casa é o quinto colocado, com 10 pontos, enquanto o visitante ocupa um modesto nono lugar, com nove pontos, estando ameaçado pelo rebaixamento. Os dois últimos colocados de cada grupo vão cair para a Série A3 na próxima temporada. Os quatro primeiros colocados de cada grupo vão seguir em frente atrás do título. As emissoras de televisão continuam prestigiando a competição. A Espn Brasil mostra o confronto de líderes, na quinta-feira, entre Bandeirante e Taquaritinga. No sábado cedo, a Rede Vida transmite Rio Preto x Francana, enquanto à tarde, a TV Cultura fará uma rodada dupla com Juventus x Taubaté e São Bento x Noroeste. No sábado, acontecem outras oito partidas. A rodada foi antecipada por causa do feriado do jogo do Brasil no domingo. Confira: quinta-feira - 20 horas - Olímpia x Botafogo; 20h30 - Bandeirante x Taquaritinga; sábado - 10 horas - Rio Preto x Francana (Rede Vida); 15 horas - Juventus x Taubaté (TV Cultura); Oeste x Flamengo; Matonense x Guaratinguetá; Bragantino x Nacional; 16 horas - Comercial x Sertãozinho; 18 horas - Araçatuba x Mirassol; 18h10 - São Bento x Noroeste (TV Cultura).