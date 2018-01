Duelo de líderes na rodada da Série B2 A rodada deste domingo pode apontar um novo líder do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B2 - Quinta Divisão. O Itararé, primeiro colocado, com 21 pontos, recebe o Grêmio Barueri, que vem logo seguida, com 20. Quem vencer termina a nona rodada da competição na liderança. Elosport e Campo Limpo se enfrentam em Capão Bonito. Primeiro lugar em jogo também em Pirassununga. Mal na competição, o Pirassununguense tenta conter o ímpeto do Águas de Lindóia, que lidera o Grupo 1 com 18 pontos. Confira os jogos deste domingo: 10:00 - Pirassununguense x Águas de Lindóia; 11:00 - Elosport x Campo Limpo; 15:00 - Itararé x Grêmio Barueri.