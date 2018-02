Duelo de líderes na Série A-2 do Campeonato Paulista O duelo entre Portuguesa e Rio Preto, respectivamente líder e terceiro colocado da Série A-2 do Campeonato Paulista, às 16 horas, no Canindé, é o principal confronto deste domingo à tarde no fechamento da 14.ª rodada, que terá ainda mais cinco jogos. A Portuguesa lidera com 30 pontos e o Rio Preto surpreende por sua boa campanha, tendo já somado 24 pontos. Ambos, naturalmente são favoritos para estar entre os oito melhores times que vão disputar a segunda fase. No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo, com 18 pontos, quer se manter entre os oito primeiros. Mas terá que segurar o Guarani, em ascensão, com 15 pontos. O Taquaritinga, com 16 pontos, recebe o Oeste, com 17, em um confronto equilibrado. Nos outros jogos, os times parecem mais preocupados em fugir da zona do rebaixamento. Em Jaú, o XV, com 15 pontos, recebe o Nacional, vice-lanterna, com 10. O Mogi Mirim, com 13, recepciona o Taubaté, com 12 pontos, e na zona de rebaixamento. O lanterna Osvaldo Cruz, com 10 pontos, tenta avançar diante do Palmeiras B, com 15 pontos. Restando apenas seis rodadas, aumenta a briga pelas oito primeiros posições. Os últimos quatro serão rebaixados para a Série A-3.