Duelo de líderes no Paulista da A3 O returno do Campeonato Paulista da Série A3 começa, nesta quarta-feira, com uma rodada completa. O destaque fica para a partida entre Araçatuba e Sertãozinho, líderes invictos do Grupo 1, que se enfrentam no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, às 20h30. À tarde estão previstas duas partidas. Às 15 horas, O ECO-Osasco tenta a primeira vitória no campeonato, encarando o Rio Claro, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Também pelo Grupo 2, o Independente, de Limeira, joga no Parque Antártica, em São Paulo, com o Palmeiras B. Pelo Grupo 1, o Paraguaçuense tenta o primeiro ponto no campeonato. A equipe, que até agora soma sete derrotas, recebe o Noroeste. O Barretos joga em casa com o XV de Jaú e o Jaboticabal vai a Bebedouro enfrentar a Internacional. Todas as partidas acontecem às 20h30. O líder Taubaté joga no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracibaba, contra o XV de Piracicaba. Em Araraquara, no Estádio Fonte Luminosa, a Ferroviária recebe o também líder Guaratinguetá e mais uma derrota pode definir a saída de Pardal no comando da Ferrinha. Confira todos os jogos: 15 horas - Osasco x Rio Claro e Palmeiras x Independente; 20h30 - XV de Piracicaba x Taubaté, Ferroviária x Guaratinguetá, Barretos x XV de Jaú, Internacional x Jaboticabal, Paraguaçuense x Noroeste e Araçatuba x Sertãozinho. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba e Sertãozinho 15 pontos; 3) Jaboticabal 14; 4) Barretos 10; 5) Noroeste 9; 6) XV de Jaú 7; 7) Internacional 5; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté e Guaratinguetá 13; 3) Independente 12; 4) Rio Claro 11; 5) Palmeiras B 10; 6) XV de Piracicaba 8; 7) Ferroviária 5; 8) Osasco 3 pontos.