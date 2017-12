Duelo de líderes pela Série B2 Dois jogos abrem neste sábado a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série B2, ambos envolvendo times do Grupo 4. Os dois líderes Taboão da Serra e Jabaquara - dez pontos cada - se enfrentam às 15 horas, e o vencedor se isola na liderança. Se os líderes empatarem podem ser ultrapassados pelo São Vicente, que tem nove pontos e enfrenta o quinto colocado, o Guarujá, que soma quatro pontos. A rodada será completada domingo com 12 jogos. Confira: 10:30 - Tanabi x Garça, Campinas x Joseense; 11:00 - Ginásio Pinhalense x Guarani Sumareense, Força Futebol x Águas de Lindóia; 15:00 - Prudentino x Santacruzense, Assisense x Penapolense, Osvaldo Cruz x SEV, Grêmio Catanduvense x Pirassununguense, Palmeirinha x Radium, Guaçuano x Jacareí, Barcelona x AD Guarulhos e Osasco x Itararé.