Duelo de masters nos 63 anos do Pacaembu A administração do Pacaembu não vai deixar passar em branco, neste domingo, o aniversário de 63 anos do estádio. Os torcedores que forem acompanhar a partida entre Corinthians e Flamengo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, terão como aperitivo, às 13h30, uma partida reunindo ex-craques de Corinthians e Palmeiras. ?Será uma festa simples, apenas para lembrar o aniversário do Pacaembu. Teremos bolo, champanhe e muitos fogos. E para os torcedores nas arquibancadas, distribuição de brindes e bolas de futebol. Mas o mais interessante será a partida de masters, entre Corinthians e Palmeiras?, explica Olívio Pita, diretor do estádio, animado com a presença dos torcedores. ?Também estou aguardando uma fita com alguns gols marcados aqui no Pacaembu para colocar no telão. Antes do jogo principal, vamos cantar o parabéns.? Recentemente, o Pacaembu passou por uma restauração. A prefeitura investiu na reforma do estádio, que havia sido totalmente pintado no início de 2001. Os problemas com infiltração de água é coisa do passado. Atualmente, é um dos melhores estádios do País. Inicialmente, a idéia dos organizadores era contar com a presença da equipe de veteranos do clube carioca. Mas, devido a problemas internos do Flamengo, o departamento de masters do clube preferiu aceitar o convite de uma partida em Salvador. O problema seria a ausência de Zico, que por estar no Japão treinando a seleção local não poderia participar da festa. Sem seu eterno camisa 10, o Flamengo não topou jogar em São Paulo. Sem poder contar com o Flamengo, a saída foi convidar o Palmeiras, o maior rival corintiano. Mas entre os veteranos a amizade é bem maior do que a rivalidade. Tudo será festa para aqueles que um dia viveram a tensão de um clássico. Pelo Corinthians, estarão em campo Solito, Ronaldo, Célio Silva, Zé Eduardo e Wladimir; Márcio, Nelsinho e Fabinho; Geraldão, Zenon e Pita ? o administrador do Pacaembu. No banco também estarão Zé Maria, Dagoberto e Alfinete. O técnico será Mario Travaglini. Pelo Palmeiras, jogarão Gilmar, Ditinho; Arouca, Nenê e Ricardo; Pires, Jorginho, Esquerdinha e Wagner; Carlos Alberto Seixas e César Maluco. Entre os reservas, Galo, Betinho e Dudu ? técnico da equipe, que também deverá entrar em campo por alguns minutos.