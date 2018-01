Duelo de opostos é destaque da A2 A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 tem seqüência neste domingo, com sete jogos. O grande destaque da rodada é o duelo de opostos entre o Atlético Sorocaba e Matonense, em Sorocaba. O Atlético ainda não perdeu na competição e está na liderança do Grupo 2, com sete pontos. A Matonense não tem nenhuma vitória amargando a vice-lanterna, somando apenas quatro pontos. Pelo mesmo grupo, o São Bento busca a reabilitação enfrentando o São José, do técnico Celso Teixeira. O time sorocabano está na vice-liderança, ao lado do Nacional, que enfrenta o Sãocarlense, somando sete pontos. Completando o grupo, o Bragantino recebe o Flamengo de Guarulhos, em Bragança Paulista. No Grupo 1, o vice-líder Taquaritinga, com nove pontos, enfrenta, o lanterna Bandeirante, que tem apenas um ponto. No clássico regional, o Olímpia recebe o Mirassol, no Estádio Thereza Breda. Os dois times estão na quinta posição, somando cinco pontos. Para fechar o grupo, o Comercial enfrenta o Rio Preto, em Ribeirão Preto, em busca da reabilitação, mesmo ainda sem sua estrela: o meia Palhinha. A sua documentação ainda não foi liberada pela CBF. Confira todos os jogos de domingo: 16 horas - Taquaritinga x Bandeirante; 17 horas - Olímpia x Mirassol; Comercial x Rio Preto; Atlético Sorocaba x Matonense; Bragantino x Flamengo; São José x São Bento e Sãocarlense x Nacional. Classificação - Grupo 1 - 1)Oeste 10 pontos; 2) Taquaritinga 9; 3)Francana 7; 4) Rio Preto 5; 5) Mirassol, Comercial e Olímpia 4; 8) Bandeirante 1. Grupo 2 -1) Atlético Sorocaba, 7 pontos; 2) São Bento e Nacional,6; 4) Flamengo,5; 5) São José, Bragantino e Matonense, 4; 8) Sãocarlense, 0.