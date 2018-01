Duelo de treinadores na Liga Os dois técnicos que dominaram a Europa na temporada passada se encontrarão nesta quarta-feira no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões entre Chelsea e Liverpool. O português José Mourinho, do Chelsea, ganhou a Copa dos Campeões pelo Porto. E o espanhol Rafa Benitez levantou a Copa da Uefa pelo Valencia. Além disso, os dois foram campeões nacionais. O jogo começará às 15h45 e terá transmissão ao vivo da Rede TV!. Nesta temporada, Chelsea e Liverpool se enfrentaram três vezes e o time de Londres ganhou as três por 1 a 0 - duas no Campeonato Inglês e uma na final da Copa da Liga Inglesa. "Está certo que perdemos as três partidas, mas foram jogos muito equilibrados. Agora teremos a chance de decidir em jogos de ida e volta e tenho confiança de que chegaremos à final", disse Rafa Benitez. Confiança também não falta para Mourinho, que fez questão de divulgar uma estatística impressionante. "Nunca perdi uma semifinal em minha vida. Um dia vou perder, mas tenho tido muita sorte na minha carreira e espero vencer mais uma". O fato de o primeiro jogo ser em Londres e o segundo em Liverpool não o preocupa. "Não vamos sair como loucos atrás do resultado. Se não ganharmos aqui, podemos ganhar fora de casa." Seu time faz uma temporada fabulosa: conquistou a Copa da Liga Inglesa, tem 11 pontos de vantagem sobre o Arsenal a quatro rodadas do final do Campeonato Inglês e sonha com o título da Copa dos Campeões. O Liverpool aposta tudo nos confrontos com o Chelsea para salvar a temporada, já que está em quinto lugar no Campeonato Inglês.