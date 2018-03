Duelo de vencedores no Arruda Depois de golear o Joinville por 4 a 1 na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz entra em campo nesta sexta-feira para tentar a segunda vitória, desta vez jogando diante de sua torcida. O adversário é o América-MG, que também teve sucesso na primeira fase. Venceu a Portuguesa por 1 a 0. A partida está marcada para as 20h30, no Estádio do Arruda, no Recife. Para obter novo sucesso, o técnico pernambucano, Roberval Davino, já deu a receita. "Em time que goleia não se mexe." Partindo desta premissa o treinador vai manter os mesmos titulares do primeiro jogo. A confiança está sendo depositada no centroavante Aílton, que já tem dois gols nesta Série B. O time mineiro, comandado por Carlos Alberto Silva, também não deve sofrer modificações. No entanto, o técnico esperava contar com o lateral-esquerdo Gélson, recém-contratado junto ao Ituano, para poder voltar a adotar o esquema 4-4-2. Porém, sua documentação ainda não foi liberada, o que mantém o 3-5-2. O meia Emerson se recuperou de uma contusão no joelho direito, mas ainda não deve retornar para esta partida. Segundo Carlos Alberto, a saída de Pires para a entrada de Emerson deixaria o time muito ofensivo para um jogo fora de casa.