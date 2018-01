Duelo de veteranos em Ulrico Mursa A Portuguesa Santista enfrenta a Internacional, nesta quarta-feira, às 20h30, em Santos, no Estádio Ulrico Mursa, querendo manter a boa performance no Campeonato Paulista, num verdadeiro duelo de veteranos. O jogo é válido pelo Grupo 2. O time estreou com uma boa vitória sobre o Juventus, na estréia do Paulistão, por 2 a 1. A Internacional, comandada pelo treinador italiano, Giuseppe Palavicinni, fará sua estréia na competição. O técnico da Santista, Pepe, vai manter o esquema 3-5-2 e o atacante Dinei no banco de reservas. Ele espera que o outro atacante do time, Rico, que marcou um belo gol contra o Juventus, repita a boa atuação. Além de Dinei, o elenco conta com dois outros atletas experientes, o goleiro Maurício, 30, e o zagueiro Zambiase, 36. Na Internacional, Giuseppe Palaviccinni deposita seus votos de confiança nos experientes Válber, 35, e Silas, 37, contratados para a disputa deste Paulista.